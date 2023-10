Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bei Kontrolle verbotenes Einhandmesser gefunden

A 61/Alzey (ots)

Bei Verkehrskontrollen am 29.10.2023 zwischen 10 Uhr und 12:20 Uhr beanstandeten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei 23 kontrollierte Fahrzeugen in acht Fällen nicht mitgeführte Führerscheine oder Zulassungsbescheinigungen. Bei einem 32-Jährigens stellten die Beamten zudem ein verbotenes Einhandmesser sicher. Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Kontrolle fand in der Schafhäuser Straße in Alzey statt.

