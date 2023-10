Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: In Auffahrt geschleudert

A 63/Kirchheimbolanden (ots)

Bei regennasser Fahrbahn zu schnell war offenbar ein 18-jähriger am 26.10.2023 gegen 17:10 Uhr als er bei Kirchheimbolanden auf die A 63 fahren wollte. Im Kurvenbereich der Auffahrt Richtung Kaiserslautern rutschte das Fahrzeugheck auf regennasser Fahrbahn weg, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet. Der Wagen prallte in die Schutzplanke und blieb quer auf dem Einfädelungsstreifen stehen. Dort rollte das Auto nochmals rückwärts gegen die Schutzplanke. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Den Schaden an seinem Auto schätzt die Polizei auf ca. 4.500 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

