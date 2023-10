POL-VDMZ: Mainz - Gemeinsame Taxikontrollen im Stadtbereich Mainz

Rheinhessen (ots) - Besorgte Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 24.10.2023 gegen 20:45 Uhr einen offenbar betrunkenen Fahrer eines PKW, der an einer Alzeyer Tankstelle sein Auto betankt hatte und dann in Schlangenlinien auf die A 61 gefahren war. Auf der Autobahn sei der PKW dann einmal mit der Schutzplanke kollidiert, aber dann weitergefahren. Mit Unterstützung zweier Streifen der ...

