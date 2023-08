Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tankbetrug per Fahrrad

Bremerhaven (ots)

Ein Tankbetrug hat sich am vergangenen Dienstagmittag, 8. August, an einer Tankstelle in Bremerhaven-Geestemünde ereignet. Ersten Erkenntnissen zufolge kam kurz vor 13 Uhr ein unbekannter Mann mit einem Fahrrad auf ein Tankstellengelände an der Schiffdorfer Chaussee. Dieser betankte augenscheinlich zwei in Rücksäcken mitgeführte Behälter mit Dieselkraftstoff und fuhr anschließend mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung davon ohne zu bezahlen. Der Mann war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet und hatte sein Gesicht mit einer Art Tuch maskiert. Personen, die im betreffenden Zeitraum im Bereich Schiffdorfer Chaussee / Seilerstraße auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-3321 zu melden.

