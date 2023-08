Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Abbiegeunfall in Wulsdorf: 70-Jähriger wird leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstagmittag ein Autofahrer in Bremerhaven-Wulsdorf bei einem Abbiegeunfall. Sein VW Polo wurde stark beschädigt. Zu dem Unfall kam es kurz nach 11.30 Uhr auf der Weserstraße unweit der Wulsdorfer Rampe. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog ein in südlicher Richtung fahrender Mann mit einem Ford-Transporter nach links auf ein Tankstellengelände ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden VW Polo. Der VW-Fahrer, ein 70-Jähriger, prallte frontal in die Seite des Ford-Transporters. Die Airbags des Kleinwagens lösten bei der Kollision aus. Der Fahrer wurde leicht verletzt, am Auto entstanden Schäden in Höhe von rund 3000 Euro. Ein hinzugerufener Rettungswagen der Feuerwehr brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der 24-jährige mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. An dem Ford entstanden Schäden von rund 4000 Euro. Der Fahrer erhielt eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

