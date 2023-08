Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Entwendetes Pedelec wieder aufgefunden

Bremerhaven (ots)

Der Polizei wurde am gestrigen Dienstagmorgen, 8. August, der Diebstahl eines Pedelecs im Bremerhavener Ortsteil Goethestraße gemeldet. Das Fahrrad konnte später wieder aufgefunden werden.

Nach ersten Erkenntnissen waren bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 8. auf den 9. August in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße eingedrungen und hatten daraus ein Pedelec entwendet. Als der Eigentümer am Morgen wach wurde, hatte ihm sein Fahrrad bereits automatisch eine Nachricht aufs Smartphone gesendet, dass es bewegt worden sei und ihm sogar aufgrund eines eingebauten Senders mitgeteilt, wo es sich jetzt befindet. Diese Erkenntnisse teilte der Mann der Polizei mit. Die Beamten suchten den gemeldeten Standort in einer Gaststätte in der nahen Rickmersstraße gemeinsam mit dem Anzeigenden auf. Hier konnte der Mann über eine App seines Smartphones sogar ein Signal am Fahrrad auslösen, welches von außen hörbar war. Einen sofort über die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht erwirkten Durchsuchungsbeschluss setzten die Polizisten direkt um und fanden im Gebäude das gesuchte Rad.

Die Polizei ermittelt nun die Umstände der Tat.

