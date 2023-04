POL-BO: Internistischer Notfall: Lkw-Fahrer (55) verstirbt nach Alleinunfall

Herne (ots) - Nach richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann? Der Tatverdächtige soll am 30. Oktober 2022 gegen 15.10 Uhr ein hochwertiges Fahrrad von einem Privatgrundstück an der Rottbruchstraße in Herne entwendet haben. Die Fotos finden Sie in unserem Fahndungsportal: ...

