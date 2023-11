Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kollision mit Tunnelwand

Baden-Baden (ots)

In der Nacht auf Freitag gegen 01:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Michaelstunnel. Ein 32-jähriger fuhr mit seinem BMW von der B500 kommend in Richtung Lichtentaler Straße. Nach ersten Erkenntnissen soll derBMW-Lenkers möglicherweise in Folge Sekundenschlafs mit der Tunnelwand kollidiert sein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 50.000 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Zur Räumung der Unfallstelle war die Feuerwehr Baden-Baden und ein Abschleppdienst im Einsatz. /ja

