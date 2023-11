Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Pkw stürzt von Parkdeck

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 14:50 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Rheinstraße. Ein lebensälterer Autofahrer stürzte mit seinem BMW vom Parkdeck eines Einkaufsmarktes etwa drei Meter in die Tiefe. Dabei überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Autodach liegen. Der Senior soll zuvor mit seinem Fahrzeug bereits in einer Parklücke gestanden haben, als der BMW plötzlich sehr schnell geradeaus fuhr. Hierbei durchbrach das Auto die vordere Absicherung und blieb auf einer angrenzenden Grünfläche liegen. Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den älteren Mann aus dem Unfallwagen retten, er wurde schwerverletzt in das Klinikum Baden-Baden eingeliefert. Die genaue Ursache zum Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Verkehrspolizei.

/ja /to

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell