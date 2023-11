POL-OG: Lahr - Fahrradreifendiebe auf frischer Tat ertappt

Hornberg (ots) - Nach dem Abhandenkommen zweier Toyota SUV in Hornberg am Mittwochmorgen, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Die beiden mit Keyless-Systemen ausgestatteten Fahrzeuge des Modells RAV4 waren in der Gartenstraße und Hauptstraße geparkt, als Unbekannte diese in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an sich genommen haben. ...

