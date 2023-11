Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Ermittlungen nach Fahrzeugdiebstählen, Zeugen gesucht

Nach dem Abhandenkommen zweier Toyota SUV in Hornberg am Mittwochmorgen, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Die beiden mit Keyless-Systemen ausgestatteten Fahrzeuge des Modells RAV4 waren in der Gartenstraße und Hauptstraße geparkt, als Unbekannte diese in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an sich genommen haben. Während der weiße Toyota aus der Gartenstraße noch immer fehlt, konnte das Fahrzeug aus der Hauptstraße verlassen aber mit laufendem Motor im Hohweg in Gutach sichergestellt werden. Durch erste Erkenntnisse konnte ein Fahrer unmittelbar nach der Tat als circa 40 Jahre alt, männlich, kräftig, und mit schwarzer Mütze hinter dem Lenkrad des in der Hauptstraße entwendeten Toyota erkannt und beschrieben werden. Eine zweite Person konnte als männlich, groß und schlank beschrieben werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kripo.

