Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Einbruch in Bistro verursacht hohen Schaden

Gernsbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Zeit von 00.45 Uhr bis 9.45 Uhr in ein Bistro in der Färbertorstraße eingebrochen. Dem bislang unbekannten Täter gelang es, sich durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster unberechtigten Zutritt zu der Gaststätte zu verschaffen. Beute des Unbekannten wurden unter anderem mehrere Geldkassetten, weiteres Bargeld und ein Laptop, außerdem wurde das Fenster beschädigt. Nun bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden von den Beamten des zuständigen Polizeipostens Gernsbach unter der Nummer 07224 3663 entgegengenommen. /ja

