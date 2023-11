Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verletzte Fahrradfahrerin nach Betäubungsmittelkonsum

Offenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr wollte eine 44-jährige Radfahrerin nach sichtbarem Handzeichen von der Geroldsecker Straße in Höhe der Straße "Wolfsbrunnen" nach links abbiegen, als ein 29-jähriger Skoda-Fahrer ihr von hinten auffuhr und die Fahrradlenkerin hierdurch stürzte. Die 44-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Skoda-Fahrer zeigte sich bei der anschließenden Vernehmung sichtlich nervös und gab auf Nachfrage der Beamten an, dass er in der Vergangenheit Betäubungsmittel konsumiert habe. Eine erhobene Blutentnahme wird Aufschluss über die Art und Weise einer möglichen Beeinträchtigung geben.

