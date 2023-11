POL-OG: Mühlenbach - Verkaufsanhänger gestohlen

Kuppenheim (ots) - Ein gestohlenes Mountainbike in Kuppenheim konnte dank eines angebrachten Ortungsgerätes wiedererlangt werden. Am Dienstagvormittag ereignete sich die Tat am Bahnhof in Kuppenheim, als das Fahrrad eines 59-jährigen Mannes trotz mehreren angebrachten Schlössern gestohlen wurde. Der Eigentümer des Zweirads konnte die Spur seines Gefährtes jedoch ...

