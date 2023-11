Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Versuchte Flucht bei Verkehrskontrolle

Neuried (ots)

Beamten des Polizeireviers Offenburg gelang es am Dienstagabend einen flüchtenden Motorradfahrer in Neuried zu stellen. Es sollte eine normale Verkehrskontrolle werden, als sich ein Motorradfahrer der Marke Honda dazu entschied, sich der Maßnahme der Polizisten entziehen zu wollen. Die anschließende Verfolgungsfahrt erstreckte sich über mehrere Seitenstraßen in Neuried. Der 18-jährige Zweiradfahrer schaltete zwar während der Flucht seine Fahrzeugbeleuchtung aus, konnte dennoch "Im Seelengassenfeld" eingeholt und der Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Führen des Motorrads gewesen ist. Ihm steht nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bevor. /to

