POL-OG: Offenburg - Zeugen zu Unfall gesucht

Kehl (ots) - Ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Römerstraße in Kehl. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag. Hier soll ein Verkehrsteilnehmer einem kleinen Tier ausgewichen sein. Er sei so auf die Gegenfahrbahn gekommen und in diesem Zuge mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Der scheinbare Unfallverursacher blieb mit seinem Audi anschließend auf dem ...

