POL-BI: Bielefelder Fall bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Wie berichtet, brannten in der Nacht von Dienstag, dem 31.10.2023, auf Mittwoch Müllcontainer an zwei Schulen, wodurch in beiden Fällen ein Schaden an den Gebäuden entstand. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Hinweise zu einer rund 15-köpfigen Gruppe Jugendlicher. Zunächst brannten gegen 22:10 Uhr Müllcontainer am Hans-Ehrenberg-Gymnasium an der Elbeallee. Gegen ...

mehr