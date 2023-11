Polizei Bielefeld

POL-BI: Erste Zeugenhinweise nach Bränden an Schulen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Wie berichtet, brannten in der Nacht von Dienstag, dem 31.10.2023, auf Mittwoch Müllcontainer an zwei Schulen, wodurch in beiden Fällen ein Schaden an den Gebäuden entstand. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Hinweise zu einer rund 15-köpfigen Gruppe Jugendlicher.

Zunächst brannten gegen 22:10 Uhr Müllcontainer am Hans-Ehrenberg-Gymnasium an der Elbeallee. Gegen 00:30 Uhr folgte ein Brand von Müllcontainern an der Theodor-Heuss-Realschule. In beiden Fällen gehen die Ermittler derzeitig von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe sowie durch erste Zeugenhinweise wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Demnach hielt sich eine Gruppe von rund 15 Jugendlichen an den Schulen auf und zündete Böller. Zudem trank die Gruppe in der Nacht an der Theodor-Heuss-Realschule Alkohol.

Die Jugendlichen sollen dunkle Kleidung getragen haben und ein südländisches Aussehen haben.

Weitere Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Bränden und zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0.

Erste Meldung vom 01.11.2023, 10:21 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5638959

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell