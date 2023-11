Polizei Bielefeld

POL-BI: Stein durchschlägt Pkw-Scheibe

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Beamte des Verkehrskommissariat 2 suchen Zeugen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr am Donnerstag, 02.11.2023.

Ein 49-jähriger Bielefelder fuhr gegen 19:30 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Vilsendorfer Straße stadteinwärts. In dem Bereich, kurz bevor die Vilsendorfer Straße in die Engersche Straße übergeht, bemerkte der Bielefelder, dass plötzlich die Scheibe an der Beifahrerseite platzte. Ein Stein landete im Fußraum am Beifahrersitz.

Der 49-Jährige blieb unverletzt.

Polizeibeamte nahmen die Anzeige auf und stellten den Stein sicher.

Hinweise zu dem Steinewerfer nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der 0521/545-0 entgegen.

