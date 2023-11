POL-BI: Unfallflucht: Fahrerseite beschädigt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / A2 / A33 - Wie berichtet, entstand am Donnerstag, 02.11.2023, an einem Kühllaster aus bislang ungeklärter Ursache eine Beschädigung, wodurch dieser nicht mehr fahrbereit im Kreuz Bielefeld liegen blieb. Aufgrund der seitlichen Beschädigung am Auflieger, neigte sich das Gefährt nach links und drohte im Bereich der Tangente zwischen der A2 zur A33 in Fahrtrichtung Osnabrück auf die ...

mehr