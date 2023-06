Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestürzt

Weimar (ots)

Die Fahrer zweier Kleinkrafträder inclusive Sozius befuhren am 31.05.2023 gegen 17:15 Uhr die Weimarische Straße in Großobringen in Richtung Unterdorf. Plötzlich geriet der vorausfahrende Fahrer aufgrund von Rollsplit ins Rutschen und stürzte in der weiteren Folge. Der nachfolgende Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zur Kollision. Dabei erlitten alle Beteiligten Jugendlichen Verletzungen. Ein junger Mann eine Oberschenkelfraktur, einer Verbrennungen vom Auspuffrohr an den Beinen und ein Dritter Abschürfungen an den Beinen. Sie wurden zur Behandlung ins Klinikum verbracht. Der vierte Jugendliche klagte über Schmerzen im Bein, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. An den Kleinkraft- rädern entstand Sachschaden.

