Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 27.10.2023 - 29.10.2023

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheitsfahrt mit Pedelec

Zetel - Am Freitagmittag teilten Zeugen der Polizei einen Radfahrer mit, welcher auf der Neuenburger Straße mit einem Pedelec unterwegs und infolge Fahrunsicherheit bereits gestürzt sein sollte. Die Vareler Polizeibeamten trafen einen unverletzten jedoch alkoholisierten 57-jährigen Mann aus Zetel an. Eine Überprüfung am mobilen Testgerät ergab einen Atemalkoholwert in Höhe von 2,54 Promille, so dass der Radler sich einer Blutprobenentnahme unterziehen lassen musste. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Radfahrer die eingesetzten Beamten und drohte ihnen Schläge an. Da dem Mann aufgrund seiner Alkoholisierung selbst das Gehen Schwierigkeiten bereitete, wurde er zu seinem Schutz einer Polizeigewahrsamszelle zugeführt, von wo er zu einem späteren Zeitpunkt nach Ausnüchterung nach Hause entlassen wurde.

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht! Varel - Am Samstagnachmittag beschädigten bislang unbekannte Täter einen privaten Briefkasten an der Nebbsallee Nähe Niemannsgang, vermutlich durch Einwerfen eines Feuerwerkskörpers. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell