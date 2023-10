Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 27.10.2023 bis 29.10.2023

Wilhelmshaven (ots)

Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, tätlicher Angiff/Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstag, gegen 07.30 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 20 und 25 Jahren in einer Wohnung in der Preußenstraße. Anschließend verlagerte sich der Streit in den Hausflur, wo die Polizei letztendlich die Kontrahenten trennen konnte. Als der 25 jährige Täter aufgrund seiner nicht unerheblichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden sollte, versuchte dieser vor einen fahrenden Pkw zu springen und äußerte suizidale Absichten. Bei der Zuführung zum Krankenhaus/zur Psychiatrie trat er dann plötzlich und völlig unerwartet einen Polizeibeamten, der durch den Tritt so schwer verletzt wurde, dass er erst einmal nicht mehr dienstfähig ist.

Sonstiges

Am Samstagmittag, gegen 14.00 Uhr, kam es bei privaten Bauarbeiten in Fedderwardergroden an einem Scheunendach zu einem schweren Unglücksfall. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte das alte Scheunendach ein und begrub eine 25 jährige Frau, die gerade zufälligerweise unter dem Dach stand. Aufgrund ihrer lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie sofort mit einem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen.

Diebstahl, Hausfriedensbruch

Am Samstagmorgen konnte in Middelsfähr ein 20 jähriger Täter festgestellt werden, der sich über mehrere Tage unberechtigterweise in einer Garage aufhielt und diese zum Schlafen nutzte. Als der Hausbesitzer den Täter erwischte, floh dieser mit einem Fahrrad. Kurze Zeit später wurde der Täter dann bei einem Diebstahl in einem nah gelegenen Supermarkt erwischt. Als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, konnten die Polizeibeamten feststellen, dass auch sein mitgeführtes Fahrrad zuvor entwendet wurde. Als er dann einige Stunden später noch einen weiteren Hausfriedensbruch beging, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten bis Geschäftsschluss in Gewahrsam genommen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Von Donnerstag auf Freitag hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Freiligrathstraße auf und drangen in das Haus ein. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen konnte nur ein sehr geringer Bargeldbetrag erbeutet werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-215 zu melden.

