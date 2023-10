Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Demonstration in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.10.2023 fand auf dem Valoisplatz in Wilhelmshaven eine angemeldete Demonstration mit insgesamt 250 Teilnehmern statt. Die Demonstration unter dem Motto "Wir demonstrieren für den Frieden" war in der Zeit von 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr angemeldet. Tatsächlich begann die Veranstaltung um 13:00 Uhr und wurde mit einem Redebeitrag des Anmelders begleitet. Die Demonstration wurde um 13:45 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet. Aus polizeilicher Sicht verlief die Demonstration friedlich und ohne Vorkommnisse.

