Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: "Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen!"

Wilhelmshaven (ots)

Zum "Tag des Einbruchschutzes" am 29.10.2023 klärt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gemeinsam mit dem Verein kommunaler Prävention (VKP) wieder verstärkt zu effektiver Sicherungstechnik auf. "Wichtig sei auch eine aufmerksame Nachbarschaft", so Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Der 2012 ins Leben gerufene "Tag des Einbruchschutzes" soll Bürgerinnen und Bürger auf die Gefahr vermehrter Einbruchsdelikte, die mit der früher einsetzenden Dunkelheit einhergehen, hinweisen und sie entsprechend sensibilisieren. In diesem Jahr findet der Tag des Einbruchschutzes am 29. Oktober statt. Polizei und VKP informieren umfassend über die effektive Sicherung von Haus oder Wohnung und starten ab heute einmal wöchentlich mit der Beitragsserie zum Schwerpunkt Einbruchschutz. Nach dem Tag des Einbruchschutzes veröffentlichen Polizei und VKP wöchentlich Tipps sowie Daten, Fakten und Empfehlungen zum Einbruchschutz. Einbruchschutz wirkt! "Unser Ziel ist es, die Zahl der Einbrüche zu senken", so Reents. "Wer sich an unsere einfachen Verhaltensregeln hält, hat den ersten Schritt zum Einbruchschutz bereits getan", so Reents weiter. So sind die Tipps von Polizei und VKP ganz praktisch und für jede und jeden leicht umzusetzen. Auch Sie können helfen, weitere Einbrüche zu verhindern: Teilen Sie unsere Tipps mit anderen, informieren Sie Ihre Freunde oder Ihre Nachbarschaft und nutzen Sie den Tag des Einbruchschutzes, um unsere Empfehlungen zu transportieren. Aber wie kann man sich gegen ungebetene Gäste im eigenen Heim schützen? Technische Sicherungsmaßnahmen beispielsweise an Türen oder Fenstern sind gut und richtig, aber es gibt auch Vorkehrungen, die kein Geld kosten. "Ebenso wichtig wie eine geeignete Sicherungstechnik ist ein sicherheitsbewusstes Verhalten. Auch ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis, bei dem miteinander vereinbart wird, gegenseitig ein Auge auf die Wohnung oder das Haus nebenan zu haben, schützt vor Einbrechern", so Teelke Battermann, die Geschäftsführerin vom VKP. "Wichtig sind vorherige Absprachen und Vereinbarungen in der Nachbarschaft, sodass sich niemand gestört fühlt oder seine Privatsphäre verletzt sieht", so Battermann weiter. Folgende Maßnahmen bieten sich für Absprachen mit den Nachbarn oder im Wohnviertel an: - Veranstalten Sie ein Nachbarschaftstreffen und laden Sie dafür Katja Reents und Teelke Battermann mit ein. - Tauschen Sie untereinander Rufnummern, telefonische Erreichbarkeiten, Autokennzeichen und vielleicht auch Anschriften aus, falls Sie eine längere Zeit nicht zu Hause sein sollten. - Sind Sie oder Ihre Nachbarn im Urlaub, können Sie vorab mündlich oder schriftlich die Übernahme bestimmter Aufgaben vereinbaren; zum Beispiel Wohnungen betreuen, Briefkästen leeren und Kontrollgänge organisieren. - Halten Sie den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. - Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie öffnen.

Unabhängig von einer aufmerksamen Nachbarschaft und allgemein sicherheitsbewusstem Verhalten empfiehlt die Polizei auch die Installation von einbruchhemmenden Vorrichtungen. Die Erfolgschancen sind für Einbrecher sehr viel schlechter, wenn Fenster und Türen spezielle mechanische Sicherungen aufweisen. Einen guten Schutz bieten Türen und Fenster nach DIN EN 1627 (mindestens Widerstandsklasse RC 2). Gitterroste und Kellerschächte können durch spezielle Abhebesicherungen wirksam geschützt werden. Eine nützliche Ergänzung bieten zudem Alarmanlagen.

Um Sie persönlich und unabhängig zum Einbruchschutz zu beraten, kommt für den Bereich Wilhelmshaven Katja Reents auf Anfrage zu Ihnen nach Hause, ohne dass Ihnen Kosten entstehen (Tel. 04421 / 942-108).

Für den nördlichen Landkreis Friesland steht Ihnen Anja Kienetz als Ansprechpartnerin zur Verfügung (Tel. 04461 / 7449-181) und für den südlichen Landkreis Friesland Eugen Schnettler (Tel. 0 4451 / 923-181). Weiter ist das Präventionsteam per E-Mail unter praevention@pi-whv.polizei.niedersachsen.de zu erreichen. Der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven e.V. ist unter der Telefonnummer 04421 / 7780942 oder unter info@vkp-whv.de zu erreichen.

Polizeilich empfohlene Hersteller und Fachbetriebe können bei den Ansprechpartnern erfragt oder unter www.k-einbruch.de/herstellersuche bzw. www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche gefunden werden.

