POL-WHV: Verkehrsunfall aufgrund Alkoholeinfluss in Jever

Sande (ots) - Am 25.10.2023, gegen 05:40 Uhr, fuhr der 62-jährige Fahrer eines Pkw in den Kreisverkehr Oldenburger Damm/Weserstraße in Sande ein. Dabei übersah er einen 22-jährigen Fahrer eines E-Scooters, welcher die Einmündung kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter, wobei der 22-Jährige verletzt wurde. Weiterhin entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Rückfragen bitte an: ...

