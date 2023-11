Polizei Bielefeld

POL-BI: Brände an zwei Bielefelder Schulen

Bielefeld (ots)

HHO / Bielefeld - Sennestadt / In der vergangenen Nacht wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden an Sennestädter Schulen gerufen. Um 22:13 Uhr wurde ein Brand am Hans-Ehrenberg-Gymnasium gemeldet. Hier gerieten Mülltonnen neben dem Schulgebäude in Brand. Die Flammen griffen auf das Gebäude über. Die Fassade und Räumlichkeiten des Gymnasiums wurden stark beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Um 00:30 Uhr kam es zu einem weiteren Brand an der ca. 1 km entfernten Theodor-Heuss-Realschule, wo ebenfalls Müllcontainer neben dem Gebäude brannten und durch das Feuer eine Eingangstür und die Fassade des Gebäudes beschädigt werden. Durch eine frühzeitige Brandentdeckung und -bekämpfung konnte ein Ausbreiten auf das gesamte Schulgebäude verhindert werden. Der entstandene Schaden hier wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Brandursachen und ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen müssen nun ermittelt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0521/5450

