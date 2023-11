Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfallflucht in der Halloweennacht. Zeugen gesucht.

Bielefeld (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 02.00 h, befuhr ein 36-jähriger Fahrradfahrer aus Lage die Detmolder Str. in Fahrtrichtung Detmold. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Fahrradfahrer beim Queren der Osningstr. von einem entgegenkommenden linksabbiegenden Pkw geschnitten. Der Fahrradfahrer kollidierte seitlich mit dem Pkw, stürzte zu Boden und zog sich eine leichte Kopfverletzung zu. Der unbekannte Pkw entfernte sich über die Osningstr. in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls möchten sich bei der Polizei Bielefeld, Verkehrskommissariat 1 unter 0521-5450 melden.

