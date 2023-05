Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Vorfahrt missachtet

Etwa 11.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montag in Amstetten.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Ford von der Bahnhofstraße in die Hauptstraße. Er bog ab. Zu diesem Zeitpunkt war eine 57-Jährige mit ihrem Opel in der Hauptstraße unterwegs. Die fuhr in Richtung Urspring und hatte Vorfahrt. Der Opel wurde wohl von dem Senior übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde niemand. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf rund 11.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Vergewissern Sie sich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, ob Sie ungehindert mit Ihrem Fahrzeug in den fließenden Verkehr einfahren können. Die Missachtung der Vorfahrt zählt zu einer der häufigsten Ursachen bei schweren Unfällen. Dabei wird die Wartepflicht meist nicht bewusst missachtet. Oftmals wird ein vorfahrtsberechtigter Verkehrsteilnehmer einfach übersehen.

++++0898675 (JS)

