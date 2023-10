POL-BI: Jaguar-Fahrer stiehlt Radtasche - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte suchen Zeugen, die Hinweise zu einem Raub am Montag, 30.10.2023, an der Walther-Rathenau-Straße geben können. Eine Pkw-Fahrerin bemerkte gegen 13:40 Uhr einen leicht verletzten Mann, der aus einem Grünstreifen an der Kreuzung Walther-Rathenau-Straße / Ostwestfalendamm kam und auf sich aufmerksam machte. Die 43-jährige Petershagenerin verständigte die Polizei. ...

mehr