Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem Tötungsdelikt in Senne

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Senne - Wie berichtet, nahm die Mordkommission "Zeit" des Polizeipräsidiums Bielefeld in der Nacht auf Sonntag, 29.10.2023, die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt am Ingolstädter Weg auf. Die Staatsanwaltschaft und die Ermittler der Mordkommission benennen weitere Erkenntnisse.

Der 20-jährige Bielefelder, der in den Fokus der Ermittler geriet und vorläufig festgenommen wurde, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter erließ gegen den jungen Mann am Montag, 30.10.2023, einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes.

Die ebenfalls am Montag durchgeführte Obduktion der 21-jährigen aus Lage hat ergeben, dass sie in Folge multipler Stichverletzungen verblutete.

Beamte der Einsatzhundertschaft suchten am Montagvormittag zudem im Umfeld des Tatortes nach der Tatwaffe. Diese konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt werden keine Angaben zu möglichen Hintergründen der Tat gemacht. Diese sind weiterhin Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Erste Meldung vom 29.10.2023, 09:32 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5636822

