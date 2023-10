Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und dem Polizeipräsidium Bielefeld zum einem Tötungsdelikt in Senne

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - Eine Mordkommission hat in der Nacht auf Sonntag, 29.10.2023, die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt am Ingolstädter Weg aufgenommen.

Gegen 02:40 gingen mehrere Anrufe bei der Polizei und der Feuerwehr ein. Die Einsatzkräfte trafen am Ingolstädter Weg auf eine schwer verletzte Frau. Die 21-jährige Frau aus Lage wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch in der Nacht ihren Verletzungen erlag.

Der Täter war zunächst flüchtig. Polizeibeamte kamen am frühen Sonntagmorgen auf die Spur eines 20-jährigen Bielefelders und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Mordkommission "Zeit" unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld die Hintergründe der Tat.

