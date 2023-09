Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

B194/Miltzow (ots)

Am späten Abend des 08.09.2023 kam es auf der B 194 zwischen den Ortschaften Abtshagen und Steinhagen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit Wild, bei dem eine Person schwerverletzt und zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger deutscher Fahrzeugführer zusammen mit seinem Beifahrer in einem PKW Porsche kurz vor 22:00 Uhr die B 194 aus Richtung Abtshagen in Richtung Steinhagen, als plötzlich ein ausgewachsenes Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte eine Kollision nicht verhindert werden. Durch die dabei ausgelösten Airbags kam es zu einer Sichtbehinderung, wodurch das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen kam. Hierbei wurde der 50-jährige türkische Beifahrer so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Stralsund gefahren werden musste. Im weiteren Verlauf des Unfalls überfuhr ein nachfolgender 43-jähriger deutscher Fahrzeugführer in einem PKW Skoda das tote Wildschwein in der Art, dass auch in diesem Fahrzeug die Airbags auslösten. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war es erforderlich, die Bundesstraße teilweise voll zu sperren. Kurz vor Mitternacht war die Straße wieder frei befahrbar. Um die Entsorgung des toten Wildschweins kümmerte sich ein Jäger. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell