Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Insel Usedom/B111 (ots)

Am 08.09.2023 gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der B 111 bei Pudagla ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald stammender 81-jähriger Fahrer eines PKW VW die Bundesstraße aus Pudagla kommend in Richtung Mellenthin. Zirka 200 Meter hinter dem Ortausgang Pudagla beabsichtigte der 38-jährige Fahrer eines Claas Traktors aus dem rechtsseitig befindlichen Feldweg auf die B 111 aufzufahren, wobei er scheinbar den herannahenden PKW VW übersah. Der Senior versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch mit der Front des Traktors. In der weiteren Folge kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kam auf dem angrenzenden Acker zum Stehen. Die 82-jährige Beifahrerin in dem PKW wurde schwerverletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich ins Anklamer Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrzeugführer blieben nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 5.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach rund 30 Minuten war die Fahrbahn wieder frei befahrbar. Alle hier in der Pressemitteilung aufgeführten Personen sind deutsche Staatsangehörige. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

