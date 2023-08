Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzte Radfahrer nach Alleinunfall gesucht

Speyer (ots)

Am 16.08.2023 gegen 22:00 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Alleinunfall eines Radfahrers in der Straße Eselsdamm. Der Radfahrer stürzte vermutlich beim Überfahren eines hohen Bordsteins. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort. An der Unfallstelle ließ er jedoch seinen Rucksack mit diversen Lebensmitteln sowie eine heruntergefallene Brille und eine Schirmmütze zurück. An der Unfallstelle konnten Blutspuren festgestellt werden. Auch die Brille war blutverschmiert. Der Radfahrer soll nach Angaben der Zeugin ca. 45 Jahre alt, männlich und auffallend korpulent gewesen sein. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden des beschriebenen Mannes. Auch eine Nachfrage bei den umliegenden Krankenhäusern und dem Rettungsdienst verlief ergebnislos.

Wer kann Angaben zu dem gesuchten Radfahrer machen? Zeugen oder der Radfahrer selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail in Verbindung zu setzten (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

