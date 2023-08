POL-PDLU: Alkoholisierter Radfahrer auf der B9

Speyer (ots) - Am 16.08.2023 gegen 17.20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann mit einem geliehenen Motorrad die Industriestraße in Richtung Stockholmer Straße. In einer Linkskurve der Industriestraße verlor der Lenker die Kontrolle über das Motorrad und fuhr in den Grünstreifen. Dabei prallte er mit dem Kopf gegen ein Verkehrszeichen auf dem Grünstreifen und stürzte. Da der 29-Jährige Motorradhelm und Schutzkleidung ...

mehr