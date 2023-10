Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg: Unbekannte verursachen Wasserschaden in geplanter Flüchtlingsunterkunft - Zeugenaufruf

Ein unbewohntes Wohnanwesen unter Wasser gesetzt und somit einen hohen Sachschaden verursacht haben Unbekannte in der Haslachstraße in Feldberg-Falkau. Der Schaden wurde am 30.09.2023 bemerkt und der Polizei mitgeteilt. Die Tat selbst ereignete sich vermutlich zwischen Mitte August und Ende September.

Bei dem Gebäude handelt es sich um eine geplante Flüchtlingsunterkunft, weshalb ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann. Die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Das Gebäude ist nach derzeitigem Kenntnisstand bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens kann bisher nicht beziffert werden.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 2880 zu melden.

