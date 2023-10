Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Unbekannter entwendet E-Bike - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag, 2. Oktober 2023, gegen 3 Uhr ein E-Bike entwendet, welches in einer Garage im Windeckweg in Hinterzarten abgestellt war.

Es handelt sich hierbei um ein Outdoor-Rad der Marke "Scott". Der Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651/93360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell