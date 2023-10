Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Größerer Feuerwehreinsatz - Brand in Heizungsraum

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.10.2023, gegen 16.30 Uhr, wurde die Feuerwehr nach Nollingen in die Untere Dorfstraße gerufen. Aus einem Heizungsraum eines Mehrfamilienhauses sei eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Der Brand in dem Heizungsraum, welcher sich als Anbau neben dem Wohnhaus befindet, konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses befanden sich während des Brandausbruches bereits außerhalb des Gefahrenbereiches. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Ein technischer Defekt wird vermutet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Nach Beendigung der Löscharbeiten und einer Begehung der Feuerwehr durften die Bewohner ihre Wohnungen wieder betreten.

