Am Sonntag krachte es mehrmals auf der A8 bei Drackenstein.

Gegen 10.20 Uhr fuhr eine 24-Jährige in einem Seat auf dem linken Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart. Aufgrund des Verkehrs musste die Frau bremsen. Dies bemerkte ein 58-Jähriger wohl zu spät. Er fuhr mit einem Mazda auf den Seat auf. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte den Unfall ebenfalls zu spät und fuhr auf den verunfallten Mazda auf. Der 24-Jährige Motorradfahrer stürzte dabei und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Fahrerin des Seat und der 58-Jährige im Mazda blieben unverletzt. Beamte der Autobahnpolizei nahmen den Unfall auf. Sie schätzen die Schäden an der Harley-Davidson und am Mazda auf rund 8.000 Euro. Der Schaden am Seat beträgt etwa 1.500 Euro.

