POL-UL: (BC) Riedlingen - Kind leicht verletzt

Am Sonntag stießen zwei Radfahrer zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.42 Uhr. Ein 13-Jähriger fuhr mit seinem Rad in der Hindenburgstraße in Richtung Donaustraße. Auf Höhe der Donau fuhr der Junge nach links um auf einen Spielplatz zu kommen. Hierbei übersah er wohl einen entgegenkommenden 75-jährigen Pedelec-Fahrer. Die Fahrräder stießen zusammen. Die beiden Radfahrer stürzten. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt und von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Der 13-Jährige blieb unverletzt. Der Verkehrsdienst aus Laupheim nahm den Unfall auf.

