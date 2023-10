Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in Riedmatt - Fahrradfahrer gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.10.2023, gegen 14.05 Uhr, soll einer 31-jährigen Pkw-Fahrerin in der Brombachstraße, kurz vor der Kreuzung zur Frenenbergstraße, ein Radfahrer entgegengekommen sein. Die Pkw-Fahrerin habe sich schon auf Höhe mehrerer dort geparkter Fahrzeuge befunden und musste wohl dem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen. Beim Ausweichen touchierte sie einen geparkten Pkw. Der Radfahrer fuhr in Richtung Beuggen weiter. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 1.100 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Radfahrer geben können.

