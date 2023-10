Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall

Bad Eilsen/Luhden (ots)

(ma)

Am Samstag kam es gg. 20.15 Uhr auf der Bundesstraße 83 in Luhden zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, wobei insgesamt vier Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden und ein Säugling trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen im Klinikum Minden an den Folgen des Verkehrsunfalles verstarb.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 30jähriger Rintelner mit dem Pkw BMW die Kreisstraße 8, um nach rechts auf die Bundesstraße 83 in Fahrtrichtung Steinbergen abzubiegen. Hierbei geriet der Pkw BMW auf die Gegenfahrbahn der zweispurigen Bundesstraße und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Peugeot einer 29jährigen Frau aus Minden.

Der Pkw BMW überschlug sich nach dem Zusammenprall, stieß gegen eine Schutzplanke und kam auf der Seite liegend auf der B83 zum Stehen. Der 30jährige Rintelner und eine 26jährige Beifahrerin aus Gütersloh entstiegen mit schweren Verletzungen dem Pkw BMW.

Im Motorraum des Pkw Peugeot entstand ein Brand, der durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Aus dem Pkw Peugeot konnte sich die Fahrerin selbständig befreien. Eine 60jährige Mitfahrerin und ein Säugling wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Peugeot herausgeschleudert.

Die Bundesstraße blieb für die polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen bis 03.00 Uhr gesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurden beide Fahrzeug beschlagnahmt und beiden Fahrzeugführern Blutproben entnommen. Zudem setzte die Staatsanwaltschaft zur Unterstützung der polizeilichen Ermittlungen, wegen des Tatverdachts der fahrlässigen Tötung bzw. fahrlässigen Körperverletzung, einen Unfallgutachter ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell