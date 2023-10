POL-NI: Unfallflucht auf dem Action-Markt Parkplatz

Nienburg (ots) - (Thi) Am 15.10.2023 ereignete sich auf der B61 ein tödlicher Verkehrsunfall. Gegen 00:15 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Der 35-jährige Fußgänger erlitt bei dem Unfall mit dem Leben nicht mehr zu vereinbare Verletzungen und verstarb an der Unfallörtlichkeit. Der Pkw war in Fahrtrichtung Minden unterwegs und mit drei männlichen ...

mehr