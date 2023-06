LPI-J: Vermisster 76-Jähriger aufgefunden

Weimar (ots) - Am 03.06.2023 gegen 22:50 Uhr wollte ein Mopedfahrer vom Sophien- stiftsplatz in Richtung Heinrich-Heine-Straße abbiegen. Als der Fahrer merkte, dass er aufgrund der starken Schräglage die Gewalt über das Fahrzeug verliert, versuchte er sich in der Kurve aufzurichten, verlor dabei die Kontrolle über das Moped, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Poller. Bei dem anschließenden Sturz verletzte er sich leicht am Knie und ...

