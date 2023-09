Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht am Bahnhof Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, Bahnhofstraße, 31.08.2023, 19:55 Uhr

Zur angegebenen Zeit befuhr der bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem blauen Einachsschlepper die Bahnhofstraße in Kreiensen und touchierte dabei den ordnungsgemäß geparkten Pkw der Geschädigten. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Am Honda der Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 1.000 EUR. Gegen den Fahrzeugführer wurden Ermittlungen hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeugführer oder dem Einachsschlepper geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim (05382/95390) zu melden. (Gei)

