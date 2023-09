Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Selbstgebauten Anhänger innerhalb der Familie verschenkt

Einbeck (ots)

Dassel, OT Hunnesrück (Kr.) 16.05.2023; 12:00 Uhr

Erst jetzt erstattete ein 55jähriger Mann Strafanzeige bei der Polizei gegen die 71jährige Lebensgefährtin seines Schwiegervaters. Der in Brest lebende Man hatte einen Anhänger eines Einachsers so umgebaut, dass man damit Personen transportieren kann. Das Gefährt hat einen geschätzten Wert von ca. 800,- Euro. Aus Platzmangel hatte der Eigentümer diesen zunächst in einer Halle seines Schwiegervaters in Hunnesrück untergestellt. Im Rahmen einer Familienfeier am 16. Mai diesen Jahres musste er dann feststellen, dass die Lebensgefährtin seines Schwiegervaters den Anhänger an dessen Sohn, zur Hochzeit, verschenkt hatte. Darauf angesprochen verweigerte dieser jedoch die Aushändigung des an ihn übertragenen Anhängers. Die Polizei Einbeck hat gegen die Lebensgefährtin des Schwiegervaters ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

