Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Krad

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 01.09.2023; 22:48 Uhr

Am Freitagabend, den 01.09.2023, gegen 22:48 Uhr, befuhr ein 17jähriger aus Haieshausen mit seinem Krad die Bundesstraße 3 aus Rtg. Einbeck kommend in Rtg. Alfeld. In Höhe einer langgezogenen Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er ein Verkehrsschild und kam anschließend zu Fall. Hierbei wurde der junge Mann so verletzt, dass er mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Northeim, zur stationären Behandlung, zugeführt werden musste. Der Schaden am Krad und dem betroffenen Verkehrszeichen beläuft sich auf ca. 2.600,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell