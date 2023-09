POL-NOM: Verkehrsunfall mit versuchter Flucht

Uslar (ots) - USLAR, (go), KURT-ZIMMERMANN-STRASSE, (SPORTHALLE) Donnerstag, der 31.08.2023, zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr. Ein bisher unbekannter Täter entwendete aus der Damenumkleide einer Sporthalle ein Paar weiße Sportschuhe der Marke "Nike Air", in der Größe 40 1/2. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 120 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

