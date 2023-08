Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Weimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Durch den Beschuldigten wurde am 14.05.2023, gegen 06:07 Uhr, ein Grundstück in der Freiherr-vom-Steinallee 22 in Weimar betreten. Das Tor zum Grundstück wurde nach Manipulationen am Schloss geöffnet. Anschließend wurde durch den unbekannten Beschuldigten ein braunes Trekkingfahrrad der Marke "Cube" entwendet, welche in der Hofeinfahrt abgestellt war. Im Umfeld ließ der Beschuldigte ein blaues Mountainbike Giant zurück.

Wer kann Angaben zu der Person auf den Bildern, dem abgebildeten Mountainbike oder dem Verbleib des entwendeten Trekkingbikes machen? Sachdienlich Hinweise werden an die Polizeiinspektion Weimar unter der Rufnummer 03643/882-0 oder per Email an pi.weimar@polizei.thueringen.de erbeten.

